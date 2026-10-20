Кабаева родила третьего ребенка: радостную новость объявил муж

Певица, блогер, модель, танцовщица Александра Кабаева стала многодетной матерью. Радостную новость объявил ее супруг.

На официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Саша Кабаева и ее супруг, хоккеист Егор Зайцев, опубликовали несколько фотографий, сделанных прямо в роддоме. Пара объявила, что у них появился на свет третий ребенок.

"Спасибо, Господи, за еще одно чудо! Спасибо, Саша, тебе за нашу доченьку, за твои силы и терпение, я так счастлив! Люблю тебя", - написал радостный спортсмен.

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На снимке запечатлены сама Александра Кабаева с супругом, а также спеленутый ребенок. Кроме того, Саша держит табличку, на которой значится, что ее дочь появилась на свет 19 октября в 21.09 часов, ростом 51 см и весом 3060 г. Малышка родилась в Москве, в одном из самых престижных госпиталей страны.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях. Напомним, что первым мужем Александры Кабаевой был кикбоксер Александр Липовой. Певица не раз признавалась, что мечтает о большой семье. Но поначалу она не могла забеременеть. По словам Саши, у нее было четыре неудачных попытки ЭКО.

Лишь в 2019 году Кабаева родила первенца. Мальчика назвали Демидом. После появления сына артистка развелась с Липовым. В апреле 2022 года Саша родила дочь Еву от второго мужа.

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