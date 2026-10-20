79-летнего Бари Алибасова готовят к операции: вот что произошло

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов перестал появляться на публике. Из-за проблем со здоровьем он ведет уединенный образ жизни. Но подопечные не забывают о Бари Каримовиче и часто с ним созваниваются. О том, как сейчас живет Алибасов, рассказал Владимир Политов.

"По телефону часто общаемся, но я периодически к нему заезжаю. И мы все вместе собираемся, навещаем его. В какие-то праздники, например, в День рождения и Новый год, обязательно собираемся у него", — сообщил Владимир.

"Нанаец" не стал скрывать, что у 79-летнего продюсера серьезные проблемы со здоровьем. Бари Каримович готовится к операции.

"Он стабильно, я бы не не сказал, что плохо, но стабильно. У него сейчас и операция на глаза, там катаракта, и со слуховым аппаратом он, и ходит с палочкой, со спиной не очень хорошо", — поделился Политов в подкасте "Святые 90-е с Андреем Вульфом".

Два года назад Алибасов был срочно доставлен в больницу. У продюсера подозревали инсульт. Тогда врачам удалось спасти Бари Каримовича. Через несколько месяцев он восстановился и вернулся к привычной жизни.