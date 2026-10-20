Рэпера Наваи выдворили из Казахстана

Правоохранительные органы Казахстана прекратили уголовное дело против российского рэпера Navai (Наваи Бакирова) и выдворили его из страны.

Власти учли раскаяние Наваи и тот факт, что это его первое правонарушение, сообщили РИА Новости в департаменте полиции Жамбылской области.

13 октября Наваи задержали на границе Казахстана и Киргизии по делу о контрабанде наркотиков. Его машину остановили, осмотрели и обнаружили запрещенные вещества. Музыканта поместили в СИЗО по делу о контрабанде наркотиков.

Генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД с Казахстана с просьбой прокомментировать задержание Наваи. Официальный МИД России Мария Захарова позднее объяснила, что консульские сотрудники обязаны защищать российских граждан во всех без исключения сложных ситуациях за рубежом. Квалифицировать поступки – это работа адвокатов и следователей, а не дипломатов.