Службе внешней разведки России стало известно об украинском следе, который обнаружили американские силовики во время расследования деятельности мексиканских наркокартелей. Преступные группировки сотрудничали в течение длительного времени, говорится в сообщении СВР.

Как выяснили следователи в США, наркокартели направляли своих боевиков на Украину, где их обучали навыкам сборки и использования в боевых условиях беспилотных летательных аппаратов. Установлены не менее 80 человек, которые прошли подготовку в составе ВСУ.

По данным разведки, плата за такое "образование" перечислялась близким к Зеленскому чиновникам. Выплаты шли из средств, полученных наркоторговцами от продажи запрещенных веществ в США. О том, что следствие вышло на украинский след, стало известно офису Зеленского, Киев получил новый повод для паники.