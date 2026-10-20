Фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов борется с раком: подробности

Солист рок-группы Jane Air и бывший участник Little Big Антон Лиссов борется с тяжелым заболеванием. У музыканта выявили рак.

О болезни рассказал сам Антон. Лечение он начал несколько месяцев назад, пока врачи не дают прогнозов, ведь артисту только предстоит лучевая терапия.

"Летом мне сделали операцию на горле. Та дрянь, которую мне вырезали, оказалась злокачественной, поэтому меня ждет лучевая терапия", — рассказал Лиссов.

При этом Антон решил не отменять ближайшие концерты. 30 ноября Jane Air выступит в Москве, 1 ноября в Санкт-Петербурге. "Буду петь как в последний раз, но надеюсь, не в последний", — отметил музыкант.

После этих выступлений Лиссов возьмет паузу и сосредоточится на лечении. Концертный тур артист планирует продолжить весной.

Антон Лиссов с приятелями основал альтернативную рок-группу Jane Air в конце 90-х. Коллектив прославился после выхода треков Junk и "Пуля". С 2013 года Антон стал участником панк-поп-рэйв группы Little Big. Когда основные участники коллектива переехали в США, Лиссов остался в России и вернулся к своему первоначальному проекту. У музыканта подрастают двое детей.