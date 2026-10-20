"Если вам нужно": Зеленский выдвинул условия Трампу

Владимир Зеленский считает, что союзники Киева не могут остановить удары армии Путина по энергетической структуре Украины. Если им это все же нужно, то они должны предоставить Украине ракеты-перехватчики, выдвинул условия глава киевского режима.

Как сказал Зеленский в интервью итальянской Corriere della Sera, если русские нанесут удар, а Киев не сможет ответить, это будет несправедливо. Союзники не предоставили Украине ракеты, вдобавок требуют прекратить использование уже имеющихся. Затем последовали ограничения на разведку и снижение скорости Starlink, пожаловался украинский лидер.

По словам Зеленского, если США хотят обсудить переговоры и мирное соглашение с Путиным, Киев всегда открыт к диалогу. Несмотря ни на что, мир остается приоритетом. Зеленский утверждает, что готов встретиться с ними - возможно, уже на этой неделе.