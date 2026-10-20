Владимир Зеленский считает, что союзники Киева не могут остановить удары армии Путина по энергетической структуре Украины. Если им это все же нужно, то они должны предоставить Украине ракеты-перехватчики, выдвинул условия глава киевского режима.

Как сказал Зеленский в интервью итальянской Corriere della Sera, если русские нанесут удар, а Киев не сможет ответить, это будет несправедливо. Союзники не предоставили Украине ракеты, вдобавок требуют прекратить использование уже имеющихся. Затем последовали ограничения на разведку и снижение скорости Starlink, пожаловался украинский лидер.

По словам Зеленского, если США хотят обсудить переговоры и мирное соглашение с Путиным, Киев всегда открыт к диалогу. Несмотря ни на что, мир остается приоритетом. Зеленский утверждает, что готов встретиться с ними - возможно, уже на этой неделе.