Освобождена Тимошевка в Запорожской области

Российские военные за прошедшие сутки освободили Тимошевку в Запорожской области.

Населенный пункт взяли бойцы группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Продвижение в глубину обороны противника продолжается.

Село Тимашевка расположено в Пологовском районе Запорожской области. В километре от него расположено село Никольское, которое ВС России взяли 12 октября.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Омельник в Запорожской области