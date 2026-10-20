Новые данные о разводе Савичевой: муж давно живет в другой стране, а она зарабатывает в России

В последнее время Юлия Савичева, по мнению комментаторов в Сети, сама не своя. Она резко сменила имидж и музыку, манеру исполнения и даже стала иначе вести себя на сцене. Говорят, этому способствовали проблемы в личной жизни.

А недавно певица объявила о разводе с Александром Аршиновым. "Вот уже полгода я в диком стрессе. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз", - сообщила Савичева.

Певица не стала уточнять причины развода, но в кулуарах муссируется несколько версий. Так, продюсер, участвующий в подготовке ток-шоу на эту тему, рассказал, что Савичева и Аршинов уже несколько лет как живут порознь. "Отношения на расстоянии — непростое испытание. Говорят, что он в Португалии. А она туда летает", - сообщил он "КП".

По слухам, муж оставил Юлию Савичеву еще четыре года назад. В Португалии он живет с их дочкой Аней и родителями. А певица зарабатывает деньги в России. Когда выпадает свободное время, артистка едет к мужу и ребенку. Впрочем, в России Александр тоже время от времени бывает. Он композитор, на студии записывает музыку. А еще якобы распоряжается финансами Савичевой.

Еще в Сети обсуждают вероятность того, что развод Юлии и Александра - грамотный пиар. Примечательно, что артистка сообщила о разводе аккурат накануне выхода нового трека "Я не люблю тебя", в разгар гастрольного тура. Кроме того, самый выгодный период напоминать о себе как раз в сентябре и октябре — именно в это время начинается бронь на новогодние корпоративы.

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