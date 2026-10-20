Мишустин: Россия готова наращивать экспорт продукции сельского хозяйства

Активнее использовать преимущества партнёрства призвал страны Шанхайской организации сотрудничества глава российского правительства. Михаил Мишустин принял участие в саммите ШОС, который завершается сегодня в Душанбе.

Премьер отметил, что товарооборот для нашей страны в прошлом году достиг тридцати триллионов рублей и продолжает расти. Но потенциал взаимовыгодного партнёрства далеко не исчерпан. Мишустин заверил: Москва готова наращивать экспорт продукции сельского хозяйства. И призвал развивать взаимные инвестиции и партнёрские программы в рамках обновлённой стратегии сотрудничества.