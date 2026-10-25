Принц Гарри и Меган дерзко ответили на претензии Уильяма и Кейт: "Имеем право!"

Принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с критикой после первого публичного выхода с момента возвращения в Великобританию. Претензии Сассекским предъявили из-за сходства мероприятия с королевскими визитами.

Один из королевских биографов резко раскритиковал супругов, обвинив их в попытке "исподтишка превратиться в своего рода полукоролевских особ".

Герцог и герцогиня опешили, услышав критику. Гарри и Меган считают, что имеют право и дальше самостоятельно выбирать, какие мероприятия посещать, даже если их деятельность будет соперничать с работой старших действующих членов королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Близкий друг Гарри рассказал изданию Hello!, что Сассекские считают себя вправе вести "независимую жизнь", в том числе публично поддерживать инициативы и организации, которые имеют для них особое значение.

"Они хотят жить независимо, так, как сами считают правильным, и уверены, что имеют на это право, как и любой другой человек. Я не думаю, что они станут действовать иначе только потому, что теперь снова находятся в Великобритании", — отметил инсайдер.

Визит в Ноттингем состоялся чуть более чем через месяц после того, как от имени короля было направлено письмо в весьма категоричных выражениях, чётко определившее положение Гарри и Меган. В послании монарха супруги были охарактеризованы как "частные лица, имеющие коммерческие и благотворительные интересы".

Это послание, которое стало для пары неожиданностью, также подчёркивало, что любая деятельность, которой они занимаются, "является их личным делом и осуществляется ими в частном качестве". Письмо вновь подтвердило решение покойной королевы Елизаветы о том, что Гарри и Меган не могут оставаться членами королевской семьи по принципу "наполовину внутри, наполовину вне", то есть частично исполнять официальные обязанности, одновременно сохраняя независимость.