На северо-востоке Москвы загорелся автосервис

На северо-востоке Москвы сегодня тушили крупный пожар. Утром загорелся автосервис в Лианозовском проезде.

Чёрные клубы дыма было видно далеко от места происшествия. В какой-то момент площадь возгорания увеличилась до 600 квадратных метров. Уточняется, что внутри здания горело оборудование.

Был объявлен повышенный ранг сложности, также сохранялась угроза распространения пламени на соседние строения, но этого удалось не допустить. Также не потребовалась помощь авиации, которую планировали задействовать. Сейчас пожар потушен. Пострадавших нет.