Собянин подарил "Москвич" 300-тысячному получателю новой квартиры по реновации

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с получением новой квартиры 300-тысячного участника программы реновации. Это семья из района Новогиреево. Новый дом гармонично вписался в существующую застройку, рядом метро, парки и социальные объекты.

В свою новую квартиру семья Зарубеевых заходит, буквально затаив дыхание. Первое, на что обращают внимание - размеры комнат и кухни. А вид из окна просто завораживает. Новоселы сразу начинают обсуждать, как обустроят жилье.

Семья Зарубеевых стала 300-тысячной, кто получил новую квартиру по программе реновации. Поздравить новоселов приехал мэр Сергей Собянин. И еще одна приятная неожиданность - ключи от автомобиля "Москвич".

Маленькие и некомфортные квартиры в пятиэтажках первого периода индустриального домостроения в прошлом. Новые технологии позволяют строить современное жилье быстро, качественно и красиво. Этот дом из четырех секций возвели всего за 11 месяцев, используя произведенные на заводе модули. 470 квартир уже отделаны под ключ, в том числе 8 - адаптированы для маломобильных граждан. Безбарьерная среда в подъездах. Есть здесь и комната для консьержа, и помещение для хранения детских колясок и велосипедов. Придомовая территория - со спортплощадкой, зоной отдыха и видеонаблюдением.

"Индустриальное домостроение - это хорошо забытое старое. Мы сейчас стараемся внедрить вновь эти технологии. Данный дом - это индивидуальный проект, отличающийся от других домов, в том числе построенных по программе реновации. Архитектура, устремленная ввысь. Нам нравится", - отметил Феликс Баркаев, исполнительный директор ГК "СУ-555".

Нравится и новоселам. По словам мэра, в Новогиреево в программу реновации включено 72 дома, 21 уже расселили. А в целом в столице с 2017 года уже введено в эксплуатацию девять миллионов квадратных метров жилья, еще 11 миллионов проектируется и строится.

Московская программа реновации реализует одну из ключевых национальных целей развития России, определённую президентом - увеличение объемов строительства, улучшение жилищных условий граждан и создание комфортной и безопасной среды.