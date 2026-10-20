Собянин поздравил сварщиков Мосгаза с победами на международном конкурсе в Китае

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс поздравил сварщиков Мосгаза, которые стали чемпионами на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае.

Кубок дуги прошел с 15 по 20 октября в городе Наньтун. За призы боролись 450 конкурсантов со всего мира. Из двух тысяч претендентов со всей России были отобраны 20 лучших сварщиков, семеро из них специалисты из Москвы. Они завоевали семь из девяти медалей, пять золотые и две серебряные. Это не первая победа мосгазовцев на Кубке дуги. Они уже привозили престижные награды в 17, 19 и 23 годах.