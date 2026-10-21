Скульптуры из усадьбы "Кусково" готовят к зиме

Боги, императоры и герои усадьбы "Кусково" готовятся к зиме. Сегодня там начали закрывать скульптуры, украшающие регулярный парк.

Ещё летом их отмыли, а сейчас, когда среднесуточная температура приблизилась к плюс 5, самое время спрятать изящные изваяния в защитные футляры. Вот такими ящиками покрывают каждую скульптуру, чтобы уберечь нежный мрамор от холодов и не дать ему потрескаться.

Впрочем, конструкции прозрачны - и красотой Орфея, Эвридики, Цезаря и всех, кто населяет роскошный парк музея-заповедника, можно будет любоваться и зимой.