Песков ответил на вопрос о месте встречи Путина и Уиткоффа

Кремль обещает сообщить дату и место встречи президента России Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Мы информируем вас о том, когда и где пройдёт встреча", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи в Санкт-Петербурге.

В Кремле выразили надежду на скорую встречу. Москва и Вашингтон должны продолжить "обмен сигналами по целому ряду очень важных тем".

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в норвежском Осло отправится в Москву, где предоставит Путину идеи, разработанные в тесном сотрудничестве с Зеленским и европейскими партнерами.