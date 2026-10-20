В Кремле указали на опасность отсутствия соглашений по стратегической стабильности

Впервые за долгое время мир остался без договорно-правовой базы в сфере стратегической стабильности. Это чрезвычайно опасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, считает ли Россия необходимым включить тему стратстабильности в повестку потенциальной двусторонней встречи России и США. О возможности российско-американских переговоров говорят в последние дни в Москве и в Вашингтоне.

Песков отметил, что обсуждать эту проблему предстоит, конечно, России и США. Тем не менее, в таком разговоре сторонам не удастся абстрагироваться от ядерных потенциалов европейских стран. Речь идет, в первую очередь, о Великобритании и Франции, приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.