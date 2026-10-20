Зуева влепила Козловскому оплеуху: "Время, когда можно было вести себя гадко в расчете на то, что никто об этом не узнает, закончилось"

Модель Ольга Зуева подала в суд на Данилу Козловского. Она потребовала от актера алименты. Сейчас экс-возлюбленная актера выдала новые данные.

Шесть лет назад Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь Оду Валентину. Интересно, что малышка появилась на свет в США, где постоянно проживает модель. Регулярно Козловский мотался за океан, чтобы провести время с любимой дочкой, ведь вскоре после ее рождения актер и модель расстались. Более того, он финансово поддерживал наследницу.

Однако недавно стало известно, что Зуева подала на алименты, причем сделала это в Москве. Интересно, что Данила Козловский опроверг слова бывшей возлюбленной, но та назвала конкретную дату, когда перестали приходить деньги от артиста - с 4 июня. В результате разразился скандал.

Сейчас же в официальном телеграм-канале Ольга Зуева уточнила, что Козловский в одностороннем порядке сначала снизил алименты на 20%, а потом вообще на 80%. "Почти шесть месяцев переговоров ни к чему не привели, и я обратилась в суд. Данной суммы недостаточно даже для оплаты аренды квартиры... Мебель для детской и отдых для ребенка в расчет не вошли", - пожаловалась Ольга.

Зуева сообщила, что сегодня, 20 октября, должно состояться очередное судебное заседание. Сторона Козловского, по ее словам, ходатайствовала о закрытом режиме процесса. "Мне скрывать нечего, и при необходимости я продолжу публиковать документы", - предупредила модель.

Она подчеркнула, что делает это не только ради дочери, но и в защиту множества женщин, оказавшихся в аналогичной ситуации. "Я хочу, чтобы Козловский и ему подобные — те, кто считает, что обязательства перед собственным ребенком можно не выполнять или выполнять с перерывами, когда удобно и в размере, который можно назначить по своему усмотрению, — понимали одну простую вещь: время, когда можно было вести себя гадко в расчете на то, что никто об этом не узнает, закончилось", - влепила оплеуху актеру Зуева.

Отметим, что сейчас Данила Козловский женат на актрисе Оксане Акиньшиной. В мае она родила ему сына Лео. Мальчик появился на свет в одном из самых престижных роддомов России.

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