"Дети замерзают дома!" Елена Товстик публично пристыдила бывшего мужа

Елена и Роман Товстик после развода продолжают скандалить. Супруги не могут мирно решить вопрос о месте проживания детей и порядке общения с ними.

Старший сын Товстиков переехал к бабушке с дедушкой, средние дети решили жить с Романом, а трое младших остались с матерью. Но недавно бизнесмен забрал еще одну из дочерей к себе. Елена была возмущена и назвала это похищением.

Роман не считает себя в чем-то виновным и спокойно выходит в свет с детьми и своей возлюбленной Полиной Дибровой. Накануне они посетили премьеру сказки "Морозко". Елена, увидев фотографии с мероприятия, была шокирована. По словам многодетной мамы, она из-за Романа осталась без горячей воды и отопления, а бизнесмен при этом хвастается роскошной жизнью.

"В то время, как Роман с сожительницей идут с детьми на фильм "Морозко", его малыши оставшиеся у матери, замерзают дома! Роман после суда отключил газ и горячую воду своим детям, так как договор оформлен на Романа!" — пожаловалась Елена в личном блоге.

Боле того, женщина заявила, что бывший муж сорвал важное выступление ее дочери. Девочка пропустила концерт, так как была вынуждена ехать в полицию. Елена также обвинила Романа в том, что он испортил выходные, на которые она запланировала мероприятия для детей, купила билеты.

"При этом издевательски демонстрируя это в соцсетях, как им весело, когда остальные дети страдают и замерзают!" — возмущается брошенная жена Товстика.