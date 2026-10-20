Путин призвал контролировать финансирование спортивных федераций

Выделяемые спортивным федерациям деньги следует направлять на поддержку спорта, а не на бюрократический аппарат. К контролю финансирования призвал президент России Владимир Путин во время встречи с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

Глава государства также подчеркнул: не должно быть ситуаций, когда спортивные федерации сидят без денег. Путин отметил, что значительная часть бюджетных расходов, к сожалению, происходит во второй половине года - больше того, где-то под Новый год. При этом в течение года у федераций нет денег на текущие процедуры и обустройство.

Отдельное внимание президент уделил международным соревнованиям и подготовке российских спортсменов к участию в Юношеских Олимпийских играх в Дакаре и Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Дегтярев отметил, что МОК требует от стран, которые хотят принимать турниры, гарантий допуска всех спортсменов. Европа вынуждена пускать россиян, хоть европейским властям и не хочется, передает ТВЦ.