Собянин подвел итоги благоустройства на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы в этому году реализованы крупные проекты по обновлению городской среды. Основные работы сосредоточены в районах Северное и Южное Бутово, Ломоносовском и Ясенево, где обустроены современные спортивные пространства и зоны отдыха. Итоги реализации программы благоустройства подвел мэр Москвы Сергей Собянин.

В районе Северное Бутово ключевым объектом стала территория на Куликовской улице, дом 3б. На месте бывшего пустыря создан полноценный стадион, оснащенный профессиональными беговыми дорожками, игровыми полями для баскетбола и волейбола, а также трибунами для болельщиков.

Ломоносовский район стал местом масштабных преобразований: здесь привели в порядок 54 двора и создали 83 зоны для отдыха. На улице Архитектора Власова, дом 10, открыт новый спортивный кластер, включающий футбольное поле, баскетбольную площадку, воркаут-зону и столы для настольного тенниса. Рядом проведена реконструкция площадки для выгула и дрессировки собак, оборудованной современными барьерами и туннелями. На проспекте Вернадского, дом 19, старая хоккейная коробка заменена на современную многофункциональную площадку с резиновым покрытием, пригодную для игры в футбол и баскетбол летом и катания на коньках зимой.

В Южном Бутове благоустройство охватило 30 дворовых территорий. Помимо установки новых игровых городков и укладки травмобезопасного полотна, были расширены возможности для автовладельцев за счет обустройства дополнительных парковочных карманов. В Чечерском проезде, у домов 56 (корпуса 1 и 2), создана прогулочная зона с качелями, перголами и навесами. Инфраструктура дополнена современным спорткластером с уличными тренажерами и системой освещения, обеспечивающей безопасность в вечернее время.

Район Ясенево получил 29 обновленных детских площадок, пять спортивных зон, 20 пространств для отдыха и специализированную площадку для питомцев. На улице Айвазовского, дом 5, корпус 1, открыт крупный спортивный кластер.

Во всех районах проведено дополнительное озеленение и установлены фонари с энергосберегающими светильниками. Создание качественной городской среды, соответствующей современным потребностям москвичей, остается приоритетным направлением развития столицы.