Собянин: Москва продолжит реализацию проекта "Умная госпитализация"

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продолжении реализации ключевых проектов, направленных на повышение доступности медицинской помощи и внедрение технологий искусственного интеллекта в работу городских поликлиник и стационаров.

Внедрение инноваций начинается уже на этапе записи к специалисту. В московских поликлиниках эффективно функционируют сервисы "Умного приема". Перед визитом к врачу пациент проходит онлайн-опрос, данные которого вместе с историей болезни из электронной медицинской карты анализируются искусственным интеллектом. Это позволяет заранее оценить риски возникновения ряда заболеваний и помогает врачу подготовиться к приему, что экономит время пациента и повышает точность диагностики.



Важным вектором развития остается проект "Умная госпитализация", направленный на повышение доступности стационарной помощи. Система обеспечивает бесшовную маршрутизацию пациентов между поликлиническим звеном и больницами. Благодаря этой технологии удалось сократить сроки ожидания плановой госпитализации, сделав процесс направления максимально прозрачным и удобным для горожан.



Особое внимание уделяется профилактике заболеваний в рамках программы "Московский чекап". Данная инициатива является частью столичной философии здорового долголетия и позволяет жителям города заботиться о своем состоянии на ранних стадиях. На сегодняшний день к комплексной диагностике здоровья уже присоединились более 1,5 миллиона москвичей.



Программа "Московский чекап" объединяет в себе три ключевых элемента: классическую диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный столичный пакет обследований. Все это формирует единый персонализированный маршрут, помогающий москвичам поддерживать активный и качественный образ жизни на протяжении многих лет.