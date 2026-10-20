"Неземная красавица!" Вот какой выросла дочь трагически погибшего Ратмира Шишкова из "Фабрики звезд"

Ратмир Шишков не дожил месяц до своего 19-летия. Рэпер погиб в ДТП на одной из московских улиц. Похоронили музыканта на Калитниковском кладбище в семейной могиле.

Ратмир появился на свет весной 1988 года в семье артистов, его мама — руководитель ансамбля "Розы на снегу". С детства мальчик любил сцену и занимался музыкой, уже в 11 лет его взяли в детский коллектив "Гилори", который гастролировал не только по России, но и летал в Европу. Шишков, почувствовав себя настоящим артистом, в шестом классе решил, что ходить в школу смысла нет, и бросил учебу. Его мечтой было попасть на шоу "Фабрика звезд" и получить Grammy. За свою короткую жизнь Ратмир успел исполнить только первое — в 15 лет его взяли на "Фабрику", там он стал участником "Банды" — группы, созданной Домиником Джокером, Тимати и Анастасией Кочетковой.

Всего за пару лет у Ратмира появилась целая армия поклонниц. Девушек привлекали его голос и манера поведения на сцене. Но ни у одной из фанаток не было шанса, ведь рэпер встречался с милой девушкой Софией — дочерью дипломата из Конго. Шишков имел самые серьезные намерения насчет своей возлюбленной; когда девушка забеременела, было решено сохранить ребенка, несмотря на юный возраст будущих родителей (Ратмиру на тот момент было 18).

Шишков не знал, как сообщить маме, что скоро она станет бабушкой. Ляля Шишкова узнала, что сын оставил после себя малыша, только после его смерти. Дочку музыканта назвали Стефанией. Она живет с бабушкой, а рэпер Тимати балует девочку подарками. Ей уже 19 лет.

Стефания выросла настоящей красавицей. Свежее фото внучки на своей странице в соцсети опубликовала Ляля Шишкова. "Любимка", — подписала кадр артистка.

Поклонники Ратмира были удивлены, что его дочь уже такая взрослая. Народ оставил под постом восхищенные комментарии. "Неземная красавица", — отметил один из пользователей Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, Шишков погиб в ночь на 22 марта 2007 года. ДТП произошло на Садовом кольце в Москве. Одна из машин проскочила на красный и влетела в другую, начался пожар. В одном из автомобилей находился Ратмир. В ДТП никто не выжил, а личности погибших не могли установить двое суток.

Похоронили Ратмира Шишкова 26 марта на Калитниковском кладбище столицы. Могила рэпера находится на 15-м участке погоста и найти ее довольно легко — памятник в виде огромного сердце виден издалека