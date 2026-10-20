Армению предупредили об энергетических последствиях приостановки членства в ЕАЭС

Последствия приостановки членства Армении в ЕАЭС описали в докладе Евразийского межправсовета Россия, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Ереван предупреждают, что страны-члены ЕАЭС в соответствии с международным правом могут принять решение временно приостановить его участие в союзе. Отмечается, что, принимая такое решение, страны учитывают риски от действий армянских властей.

Как отмечается в докладе, приостановка членства Армении в ЕАЭС может повлиять на сотрудничество в энергетической сфере - в том числе, с учетом прекращения участия республики в функционировании общего рынка газа ЕАЭС. Также, как сказано в документе, ключевым результатом такого решения станет полноформатный санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль в отношении продукции из Армении, как из третьей страны.

Принятие Ереваном закона, закрепляющего начало работы по вступлению в ЕС, несет риски для достижения целей ЕАЭС. Действия Еревана не позволят "создавать благоприятные условия для выполнения Союзом его функций, подчеркнуто в докладе.