"Забрал у меня телефон": родившая в 49 лет актриса Анна Невская рассказала, как изменились ее отношения с мужем

Анна Невская вышла замуж за режиссера Дмитрия Клепацкого в 2013 году и всегда мечтала о ребенке. Однако лишь недавно ее желание сбылось.

Мальчик появился на свет еще 18 марта, в 10.06 утра. При рождении рост ребенка составлял 52 см, а вес - 2900 г. Рожала Анна Невская в известном российском клиническом госпитале "Лапино".

Однако в декрете актриса не задержалась. Она уже вовсю работает. Однако Анна старается как можно больше времени проводить с сыном Даниилом. "Ребенок такой маленький, крошечный, ты все время с ним, не отходишь от него, ловишь каждое его движение, каждый взгляд. Это, конечно, невероятное счастье", - призналась Невская.

Она отметила, что первые три месяца не могла насмотреться на ребенка. В какой-то момент он научился кричать, и тут родителям пришлось несладко. У Анны и Дмитрия наступили бессонные ночи. Причем спать днем, чтобы восстановиться, актриса категорически не может, потому что потом чувствует себя разбитой. Из-за недосыпа Невская стала рассеянной и однажды едва не попалась на удочку телефонных мошенников.

"Сидела с ребенком на руках, мне позвонили, стали меня "разводить". Благо находившийся рядом муж по моим ответам понял, что что-то не так, и забрал у меня телефон", - рассказала актриса.

Анна отметила, что ее отношения с мужем Дмитрием после рождения их сына стали только крепче. "А как может быть иначе, когда вы теперь объединены таким важным общим делом? И теперь на какие-то мелочи, из-за которых раньше мы могли поспорить, мы даже внимания не обращаем. Определенно, ребенок научил нас быть более уступчивыми и мягкими по отношению друг к другу. Очень нас сблизил", - заявила артистка lady.mail.ru.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>