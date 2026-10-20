Действия Эмманюэля Макрона критикуют представители всего политического спектра. К этому привели стратегические ошибки президента Франции. Британская газета The Guardian, анализируя последствия волны беспорядков, прокатившейся по Франции, говорит о глубокой изоляции французского лидера.

Издание обращает внимание на презрительное отношение к Макрону и гнев, который он вызывает у оппонентов. Критику со стороны политических соперников за полгода до президентских выборов авторы считают ожидаемой, однако отмечают ее ожесточенность.

Аналитики полагают, что Макрон попал в системную ловушку. Туда его привело намерение позиционировать себя как "юпитероподобного президента", создать образ отстраненного лидера и блестящего технократа. Этот высокомерный стиль стал со временем восприниматься как надменность и оторванность от реальности. А само управление страной сопровождалось катастрофическими стратегическими ошибками и растущими как снежный ком экономическими проблемами.