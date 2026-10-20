Кремль объяснил, кто может подписать мирный договор от Украины

Российской стороне важно, чтобы потенциальный мирный договор от Украины подписал в будущем легитимный представитель власти. На это указал во вторник, 20 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официально деятельность Владимира Зеленского в качестве президента Украины с 20 мая 2019 года является нелегитимной. Срок полномочий Зеленского как главы государства истек, однако новые президентские выборы он назначить отказывается, ссылаясь на действие в стране военного положения. Это ставит вопрос о праве Зеленского подписывать потенциальный мирный меморандум с Россией от имени Украины.

Как подчеркнул Песков, подписантом с украинской стороны должен выступать человек, "готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны" (цитаты по ТАСС).

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что необходимо "привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство" на Украине, а затем "уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными".

В Кремле при этом подчеркивали, что очная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться исключительно для того, чтобы финализировать договоренности о мире. Дмитрий Песков указывал, что "главное — чтобы было для чего встречаться", а также "чтобы встреча была результативной".