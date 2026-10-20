Между Вашингтоном и Киевом воцарилось напряжение, однако многие заявление из Киева по этому вопросу не соответствуют действительности. На это указал во вторник, 20 октября, госсекретарь США Марко Рубио.

Как подтвердил политик, отношения Украины и Соединенных Штатов носят напряженный характер — в этом нет сомнений. По этой причине и было решено организовать телефонный разговор с главарем киевского режима Владимиром Зеленским.

Созвон продолжался около 45 минут, абоненты затрагивали вопросы военной помощи и предоставления разведывательной информации. По словам главы Госдепартамента, из Киева исходит "много вещей в СМИ, которые не точны", поэтому в беседе с Зеленским пришлось их прояснить.

В частности, заявил Рубио, Вашингтон не менял позицию по военному сотрудничеству, а глава государства Дональд Трамп не приказывал прекратить передачу Киеву разведданных. Если Зеленский утверждает обратное, то "это неверно, это неправда".

Не было и "намеренного" отказа со стороны Вашингтона поставить Украине ракеты-перехватчики, заверил госсекретарь. Однако он напомнил, что у Соединенных Штатов есть и другие интересы: "Речь просто о балансе между нашими обязательствами перед другими странами". Рубио не стал опровергать публикации СМИ о том, что Пентагон не дает разрешение на поставку уже оплаченных европейскими странами ракет, объяснив это тем, что "есть потребность в них где-то еще" (цитаты по ТАСС).

Тем временем интернет-пользователи предлагают руководству киевского режима поумерить пыл. В Сети, в частности, припоминают Зеленскому его хамские выпады против западных спонсоров и отсутствие благодарности: "Любишь выпячивать грудь колесом, поэтому справишься и без посторонней помощи".