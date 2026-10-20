Всего 10 минут в день: раскрыт интимный секрет брака Камиллы Паркер-Боулз и Карла III

Король Карл III влюбился в Камиллу еще в юности. Жениться на красотке ему тогда не позволили, но чувства к этой женщине он пронес через всю жизнь. Оказывается, все дело в одной хитрости Камиллы.

Вторую жену Карла III британцы приняли в штыки. Народ так любил принцессу Диану, что винил в ее смерти наследника престола и Камиллу Паркер-Боулз. Сложностей добавляло и отношение Елизаветы II к избраннице сына. Она даже не присутствовала на второй свадьбе Карла.

Но несмотря на все трудности Камилла смогла доказать, что она достойна монаршей семьи. А в сердце мужа она всегда остается на первом месте. Карл стал по-настоящему счастлив рядом с Паркер-Боулз. Их любовь длится не один десяток лет и становится только крепче.

Королева признается, что совмещать работу и семейную жизнь порой бывает очень трудно. Но не затухать их искре помогает всего один интимный ритуал, который Паркер-Боулз проделывает каждый день. По словам Камиллы, без него их отношения и любовь не продержались бы так долго.

"Вечером мы обязательно находим 10 минут, чтобы сесть вместе, выпить чашку чая и обсудить день. Это чаепитие нас сближает", — честно призналась королева.

Отказываться от этой хитрости Камилла не собирается. Хоть у супругов и прибавилось обязанностей, они обязательно находят время на чайную паузу.

Кроме того, Паркер-Боулз рассказала, что не докучает мужу, если у него появляется редкий выходной. Иногда они просто сидят в разных углах комнаты и читают книги. Королева-консорт уверена, что не обязательно постоянно разговаривать — но важно ощущать присутствие рядом любимого человека.