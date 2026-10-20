США направили самолет Boeing P-8A Poseidon к берегам Болгарии

В болгарскую Варну прибыл американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon. Цель, как сообщило Болгарское национальное телевидение - патрулирование западной части Черного моря и защита судоходства.

Poseidon уже выполнил длительную разведывательную миссию. Boeing P-8A маневрировал к востоку от Варны. На отдельных участках он снижался ниже 2,7 тысячи метров, что характерно для морского патрулирования.

Неизвестные беспилотники в последние дни атакуют торговые суда у берегов Болгарии, в том числе в исключительной экономической зоне страны. Несколько судов в результате были затоплены. Самолет P-8A Poseidon предназначен для морского патрулирования, электронной разведки, а также отслеживания кораблей и подводных лодок.