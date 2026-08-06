В Москве пройдет юбилейная выставка-форум "Безопасность и охрана труда"

С 17 по 20 ноября 2026 года в Москве на территории МВЦ "Крокус Экспо" состоится 30-я юбилейная Международная специализированная выставка-форум "Безопасность и охрана труда" (БИОТ).

Организаторами выступают Министерство труда и социальной защиты совместно с РСПП и ФНПР.

Как отмечают организаторы, БИОТ - крупнейшая в России и Восточной Европе выставка средств индивидуальной и коллективной защиты, решений по промышленной безопасности и обеспечению здоровья работников на производстве. Ключевые темы БИОТ-2026 - сохранение и продление ресурсного состояния работников за счет создания безопасных условий труда, кардинальные изменения в подходах к созданию безопасных рабочих мест, применение новых инновационных СИЗ, развитие культуры безопасности и кадрового потенциала.

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