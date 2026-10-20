МИД оценил перспективы "дизельной сделки" Вашингтона с Москвой

Перспективы "дизельной сделки" России и США неплохие. Они все еще рассматриваются в позитиве, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что российская сторона намерена эти перспективы реализовать.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Российский лидер подчеркнул, что договоренность поможет стабилизировать ситуацию в мировой экономике, передает ТАСС.

Возмущение Брюсселя и Киева по этому поводу прокомментировал днем ранее глава МИД России. Сергей Лавров подчеркнул: дизельная сделка между Россией и США - это вопрос, который касается двух стран. Если в Евросоюзе считают, что это предательство Украины, а Зеленский заявляет, что только он может дать разрешение - это уже из области самопиара и клоунады.