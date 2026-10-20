На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект об усилении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти.

Как рассказал один из авторов законодательной инициативы Василий Пискарёв, указанные поправки призваны укрепить государственную безопасность и защиту граждан России.

В случае внесения предлагаемых корректив в законодательство призывы к массовым беспорядкам или участию в них, как и призывы к насилию над гражданами будут караться четырьмя годами лишения свободы. Если те же действия осуществляются с использованием интернета или средств массовой информации, наказание будет еще суровее — до шести лет.

За публичные призывы через интернет или СМИ к терроризму, его пропаганду или опроавдание предусматривается ужесточение дополнительных наказаний: запрет занимать определенные должности пролонгируют до шести лет, сообщает ТАСС.

В июне 2026 года Южный окружной военный суд приговорил жительницу Крыма Аллу Бацюру* (включена Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности) к 5,5 года колонии за призывы к подрыву Крымского моста.

За год до этого жителей Коми, Свердловской, Кировской и Рязанской областей, завербованных киевским режимом, признали виновными в поджогах военных объектов и призывах к терроризму. В качестве наказания осужденным назначены сроки от 15 до 19 лет лишения свободы.