В Прибалтике и Скандинавии задумали отобрать недвижимость россиян

Антироссийская политика ряда европейских государств дошла до идеи изымать объекты недвижимости, принадлежащие на праве собственности гражданам России.

Как пишет The Daily Telegraph, дальше всех в этом направлении продвинулись прибалтийские и скандинавские государства — там сравнивают дома и квартиры россиян с троянским конем и предлагают самые жесткие меры, вплоть до экспроприации.

В первую очередь угроза изъятия нависла над жильем, которое находится недалеко от инфраструктурных и военных объектов. Власти Литвы, Швеции и Норвегии используют это как предлог для объявления указанной недвижимости угрозой национальной безопасности.

В частности, шведское фортификационное агентство подало заявку на экспроприацию принадлежащего россиянину участка — также под предлогом интересов национальной безопасности. Ведомство утверждает, что поскольку эта земля расположена недалеко от базы ВМС Муске гарнизона Ханинге, наличие у владельца участка гражданства России представляет угрозу безопасности шведской армии.

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников, которого цитирует РИА Новости, подтверждал: в последние годы вопросы недвижимости стали проблемным измерением взаимоотношений со многими европейскими государствами. Особый радикализм демонстрируют власти Финляндии, вознамерившиеся пересмотреть все сделки с недвижимостью, заключенные гражданами России на финской земле за последние 20 лет.