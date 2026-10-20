Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Венесуэлой. Об этом сообщает во вторник, 20 октября, пресс-служба национальной команды.

Как уточняется в сообщении, которое цитирует "Интерфакс-Спорт", указанный матч запланирован на 17 ноября — для сборной России это будет последний матч в 2026 году. Встречу проведут в Краснодаре.

По-прежнему в графике российской сборной значится выездной товарищеский матч против национальной команды Узбекистана, который состоится 12 ноября в Ташкенте.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует предложение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подумать над снятием запрета на участие российских команд в международных футбольных турнирах, поскольку "об этом давно пора подумать".

Однако недружественные России государства не желают отделять спорт от политики и ставят палки в колеса российским атлетам, желающим участвовать в турнирах. Так, Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Литву права проведения этапа Кубка мира в 2027 году из-за отказа пускать российских и белорусских спортсменов.