Росздравнадзор опроверг дефицит онкопрепаратов с гозерелином в России

Сообщения о якобы нехватке в России онкологических препаратов на основе гозерелина не соответствуют действительности. Об этом рассказали во вторник, 20 октября, в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Как подчеркивает пресс-служба ведомства, указанные препараты производятся и поставляются в лечебную сеть в нормальном режиме — признаков дефицита нет.

За 9,5 месяца 2026 года в гражданский оборот было введено около 627 тысяч упаковок лекарств с МНН "Гозерелин", тогда как за весь 2025 год показатель составлял примерно 540 тысяч упаковок, цитирует сообщение Росздравнадзора ТАСС.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли России опровергали слухи о якобы дефиците в стране лекарств, которые применяют при повышенной тревожности, ощущении внутреннего напряжения, раздражительности. Российский рынок в достаточной мере обеспечен фармацевтическими препаратами на основе гидроксизина.

Тему лекарственного снабжения поднимали на заседании федерального правительства, которое состоялось 15 октября. Глава кабмина Михаил Мишустин, говоря про обеспечение россиян отечественными медикаментами, подчеркивал: в стране расширили перечень стратегически значимых лекарственных средств до 354 позиций. При этом важно продолжать наращивать объемы производства и расширять ассортимент.