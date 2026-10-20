На переговоры в Осло Зеленский ожидаемо летел без особого энтузиазма. Зная, что американцы снова будут склонять его к миру, которого главарь киевского режима не хочет. Это было понятно и по тому сообщению, которым его пресс-служба сопроводила прилет в Норвегию. Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была упомянута где-то в середине. В отличие от запланированных там же переговоров со сторонниками продолжения войны. Вроде финского президента Стубба и норвежского премьера Йонасом Гаром Стере.

"Не прекращаем никаких контактов, которые могут помочь миру. Будем говорить и об укреплении нашей ПВО и совместных производствах. Благодарен всем, кто поддерживает Украину и достойный путь к миру", - написал Зеленский.

И тут тоже содержится упрек в адрес Вашингтона. Американцы ведь, по его словам, делают все, чтобы прекратить войну на условиях Москвы, куда Стив Уиткофф должен отправиться по итогам переговоров в Осло. В Кремле уже подтвердили, что встреча спецпосланника президента США и Владимира Путина действительно готовится.

"Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу и американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами. А также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем", - сказал Дмитрий Песков.

То есть в списке предполагаемых тем будет не одна Украина. А, вероятно, и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества между Россией и США. То, что оно вообще имеет место, сейчас крайне раздражает и Европу, и Киев, где продолжают утверждать, что президент Трампа выбрал не ту сторону. И что США бросают Украину в трудную минуту, принуждая фактически капитулировать. А для этого Киеву якобы ограничивают доступ к возможностям спутниковой связи "Старлинк" и не передают данные о пусках российских баллистических ракет. Что госсекретарю США Марко Рубио уже второй день подряд приходится опровергать: "Это просто неправда. Это не соответствует действительности. Вполне возможно, возникла проблема с обнаружением угрозы или что произошел какой-то внутренний сбой: например, украинская сторона не смогла должным образом обработать предоставленную информацию, систематизировать ее и отреагировать на нее. Такое возможно".

А вот ракеты для американских систем ПВО "Пэтриот" американцы действительно задерживают. В Вашингтоне подчеркивают, что данные боеприпасы им нужны самим. И Киеву придется подождать. Или поискать их где-то еще. Например, в Европе. Там у некоторых государств действительно есть запасы. Но и они отдавать их Украине не спешат, лишь на словах высказывая свою поддержку Киеву. И обвиняя Вашингтон в предательстве.

Вот и руководство Евросоюза твердит то же самое. Мол, на Россию необходимо продолжать давить. И только так ее можно принудить к миру. При этом где взять деньги на поддержку Украины в следующем году, в Европе уже не знают. А аппетиты у Киева растут. И это понятно, учитывая, что из-за наших ударов Украина лишилась поступлений в бюджет сразу по нескольким экспортным направлениям.

Учитывая данный вой на европейских болотах, очевидно, что направление было выбрано правильно. И боевую работу стоит продолжать. Что не отменяет намерений Москвы продолжать искать дипломатический путь завершения украинского конфликта.