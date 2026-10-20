Альберта проголосовала за то, чтобы остаться в составе Канады. Новости для сторонников единства этой страны вроде бы как позитивные. Более 76 процентов жителей Альберты проголосовали за то, чтобы провинция оставалась частью страны. Но голоса ведущих либерально-демократического телеканала не слишком веселые. Ведь тенденция крайне тревожная. О своей независимости нефтедобывающий регион говорит уже не одно десятилетие. Недовольство населения никуда не исчезает. Сторонники отделения обвиняют федеральное правительство в том, что их процветание сдерживают ограничения для нефтяной отрасли, отказ от углеводородов. Тарифная война Вашингтона и Оттавы в прошлом году ударила по экспорту черного золота из Альберты. И это лишь увеличило число сторонников отделения.

Они считают, что их богатая провинция вносит в экономику страны намного больше, чем получает. Противники отделения пугают: мол, независимой Альберта пробудет недолго. Они говорят об иностранном вмешательстве в этот вопрос. На удивление - хотя бы здесь не появилось российского следа. Как это принято теперь на Западе.

"Сепаратистов Альберты консультировали эксперты из Республиканской партии США. Они помогли им мобилизоваться и профессионально провести эту кампанию. И это поднимает множество вопросов о законности происходящего. О чрезмерном слиянии, когда все эти действующие лица фактически способствуют распаду Канады", - отметил Жан-Кристоф Бушер, профессор университета Калгари.

По мнению экспертов, именно напор американцев сильно увеличил процент проголосовавших против независимости. Многие жители Альберты не хотят подчиняться Оттаве, но и становиться 51-м штатом США тоже не готовы. При этом официальные власти Канады почему-то не грозят Вашингтону всевозможными санкциями за вмешательство в дела государства. Премьер страны Марк Карни пока просто облегченно выдыхает: "Для этого референдума трудно было бы выбрать более неудачный момент. Мир сейчас опасен и разобщен. И, знаете, пришло время нам сплотиться, постоять за себя и позаботиться друг о друге".

Канадский премьер в окружении противников отделения празднует победу. Однако пока это всего лишь выигранная битва, а не война. Впереди еще сражение за Квебек. Первой по размеру и второй по населению провинции. Там давно витают вольные настроения. Попытки проведения референдумов об отделении тоже были. Теперь там заговорили о третьем по счету плебисците. И шансы провести его более чем реальны. В октябре выборы в нацсобрание Квебека выиграла партия, выступающая за независимость от Оттавы. И это дополнительно усиливает переговорные позиции Дональда Трампа. Который открыто называет Канаду 51-м штатом США. От идеи присоединения он не отказался. Просто пока, видимо, немного отвлекся на другие сделки.