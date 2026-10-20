Посольство России объяснило, как россиянам во Франции уберечься от беспорядков

Гражданам России, которые собираются во Францию или уже находятся там, рекомендуется избегать мест массового скопления людей на фоне масштабных протестов. Заявление такого содержания распространило во вторник, 20 октября, российское посольство в Париже.

Как подчеркивает дипмиссия, российские дипломатические и консульские представительства готовы оказать помощь согражданам, если они оказались в сложной ситуации из-за беспорядков во Франции.

Во французских городах второй месяц не прекращаются волнения и массовые беспорядки, инициированные недовольными сложной социально-экономической ситуацией в стране. Старшеклассники и студенты протестуют против урезания финансирования системы образования, профсоюзы требуют повышения зарплат и трудовых гарантий, движение "желтые жилеты" настаивает на обуздании инфляции, фермеры выступают за поддержку агропромышленного сектора.

Глава французского правительства Себастьян Лекорню посетовал на то, что правоохранительная система "оказалась слишком статичной и недостаточно мобильной", чтобы сдерживать беспорядки. Он анонсировал значительное усиление мер безопасности.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, в свою очередь, рассказал, что власти намерены задействовать военных для поддержки полиции, чтобы высвободить полицейских и жандармов для выполнения задач по поддержанию общественного порядка.

На этом фоне спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул в соцсетях, что глубокие миграционные, энергетические, экономические и социальные проблемы, порожденные европейскими чиновниками, вышли за рамки их способности исправить положение.