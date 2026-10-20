Гражданам России, которые собираются во Францию или уже находятся там, рекомендуется избегать мест массового скопления людей на фоне масштабных протестов. Заявление такого содержания распространило во вторник, 20 октября, российское посольство в Париже.

Как подчеркивает дипмиссия, российские дипломатические и консульские представительства готовы оказать помощь согражданам, если они оказались в сложной ситуации из-за беспорядков во Франции.

Во французских городах второй месяц не прекращаются волнения и массовые беспорядки, инициированные недовольными сложной социально-экономической ситуацией в стране. Старшеклассники и студенты протестуют против урезания финансирования системы образования, профсоюзы требуют повышения зарплат и трудовых гарантий, движение "желтые жилеты" настаивает на обуздании инфляции, фермеры выступают за поддержку агропромышленного сектора.

Глава французского правительства Себастьян Лекорню посетовал на то, что правоохранительная система "оказалась слишком статичной и недостаточно мобильной", чтобы сдерживать беспорядки. Он анонсировал значительное усиление мер безопасности.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, в свою очередь, рассказал, что власти намерены задействовать военных для поддержки полиции, чтобы высвободить полицейских и жандармов для выполнения задач по поддержанию общественного порядка.

На этом фоне спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул в соцсетях, что глубокие миграционные, энергетические, экономические и социальные проблемы, порожденные европейскими чиновниками, вышли за рамки их способности исправить положение.