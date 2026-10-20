Больная раком Алена Рапунцель показала трогательные кадры с сыновьями

Бывшая участница "Дома-2" Алена Савкина борется с раком. Болезнь уже дошла до четвертой стадии. Полтора месяца многодетная мама пробыла в столичном онкоцентре. А в минувшие выходные ее отпустили домой. Савкина вышла на связь с поклонниками и раскрыла подробности болезни.

По словам выпускницы "Дома-2", в больницу она попала уже в крайне тяжелом состоянии, опухоль за месяц выросла с 10 до 15 сантиметров. "Я приехала с биопсией в больницу, я была в очень плохом состоянии — мне давали два дня. Срочно под химию сразу", — поделилась Алена.

Сейчас Рапунцель-младшая чувствует себя лучше, помогает и то, что она наконец-таки может обнять детей. На своей странице в соцсети Алена опубликовала кадры с сыновьями — семилетним Богданом от Ильи Яббарова и четырехлетним Святославом от Ильи Семина. "Мой дом в сердце выглядит так", — подписала Савкина.

Поклонники звезды реалити удивились, что до сих пор Алена скрывает дочь. Рапунцель-младшая, когда находилась в больнице, призналась, что недавно родила третьего ребенка. Однако вернувшись домой, она стерла эту информацию из своего блога.

"Рапунцель мама троих детей, но с ней только двое"; "Алена, не скрывайте свою дочку, она же ваша кровиночка... Все про нее знают. Здоровья вам!"; "А почему вы убрали информацию про дочь?"; "Как всегда, дочку не показывает"; "Папа против, чтобы вы показывали дочь?", — обсуждают пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Отметим, что по данным СМИ, дочь Савкиной зовут Алиса, девочке уже полтора года. Третьего ребенка Алена родила от бизнесмена Александра Смурова.