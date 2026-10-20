Собянин: Службе соцкоординаторов в больницах Москвы исполнилось пять лет

Пять лет назад Москва стала первым регионом России, создавшим социальную службу в больницах, напомнил в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Как отметил мэр, пациенты благодаря уникальному сервису могут получить комплексную поддержку по немедицинским вопросам и психологическую помощь во время пребывания в стационаре.

Никаких заявлений писать не нужно, добавил глава города. Достаточно просто обратиться к лечащему врачу или во время обхода к одному из 150 социальных координаторов.

Особое же внимание уделяется пожилым и одиноким пациентам. Подробности - в посте.