Москвичей призвали к осторожности из-за ночных заморозков

Заморозки ожидаются в Москве в ночь на среду, 21 октября. Об этом предупреждает столичный комплекс городского хозяйства.

Как указывает ведомство со ссылкой на метеопрогнозы, с 03.00 до 07.00 21 октября в столице местами ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений.

С учетом этого москвичей и гостей столицы призывают быть внимательнее на дорогах, автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

В Гидрометцентре России, как сообщает ТАСС, уточнили, что ночные заморозки ожидаются на фоне ясной погоды без осадков и при восточном ветре со скоростью 4-9 метров в секунду.

Заморозки требуют от автомобилистов не только замены резины. Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что еще требуется предпринять для подготовки машины к зиме.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что надвигающаяся зима может стать одной из самых снежных за последние годы. Тишковец объяснил это тем, что "мы каждые 30 лет пересчитываем климат". В частности, жители столичного региона "сдвинулись в климатическом плане где-то на широту Воронежа".