Заявления главы евродипломатии Каи Каллас об Арктике обнажают неоколониальный менталитет Евросоюза. На это указали во вторник, 20 октября, в российском посольстве в Великобритании.

Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности ранее призвала европейцев помешать России и Китаю закрепить контроль над новым морским маршрутом в Арктике, сделав так, чтобы Северный морской путь был "открыт для прохода всех судов". Также ЕС декларирует намерение совместно с НАТО предпринимать шаги "для повышения боеготовности, защиты критической инфраструктуры, расширения возможностей действовать в арктических условиях".

В Кремле в ответ предложили Европе "чуть-чуть разобраться со своей позицией", а также напомнили, что без диалога договориться будет затруднительно. Москва продолжает рассматривать Арктику как зону, которая должна быть свободна от конфликтного потенциала и демилитаризована.

Российские дипломаты в Лондоне, в свою очередь, подчеркивают: вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель в бессильной ярости стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развития, сообщает ТАСС.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов называл ситуацию в Арктическом регионе "непростой и напряженной. Дипломат подчеркивал, что конфликтный потенциал на территории Арктики имеет тенденцию к нарастанию из-за фрагментации международного сотрудничества.