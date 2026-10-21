Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО. Ефрейтор Георгий Рожнёв, находясь на посту наблюдения, увидел, как один из наших бойцов подорвался на вражеской мине. Георгий добрался до тяжелораненого товарища и, оказав ему первую помощь, передал группе эвакуации. Жизнь военнослужащего была спасена.

Ефрейтор Ильгиз Зианчурин пресёк воздушное нападение противника на позиции своего расчета. Из стрелкового оружия он сбил два беспилотника, не допустив потерь. А когда дрон ВСУ атаковал мирных жителей, Ильгиз помог в тушении пожара и организовал доставку пострадавших в городскую больницу.