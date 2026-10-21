Российские "птицы" ликвидировали 6 тяжелых гексакоптеров типа "Баба Яга"

В зоне СВО на Днепропетровском направлении расчёты самоходок "Гиацинт" группировки "Центр" точным огнём поразили пункты управления вражеских БПЛА с расстояния более 24 километров.

А наши "птицы" перехватили и ликвидировали сразу шесть тяжелых гексакоптеров типа "Баба Яга", неприятель использовал их как ретрансляторы. В результате система связи ВСУ была нарушена. На том же участке фронта операторы беспилотников инженерного подразделения противотанковыми минами уничтожили крупный узел обороны боевиков.

В Харьковской области экипажи танков Т-80 БВМ снайперским огнём с закрытых позиций поразили места расположения вражеской пехоты. И новые подробности освобождения Тимошевки в Запорожской области. Противник хорошо прикрыл подступы к селу. Одной из передовых групп для атаки пришлось преодолеть значительный участок открытой местности.

Государственные и ведомственные награды получили бойцы-связисты 51 гвардейской общевойсковой армии группировки "Центр". Особо отмечены специалисты, которые обеспечивают взаимодействие штурмовых и огневых групп, корректировку работы артиллерии и передачу критически важной информации в режиме реального времени. Им вручили награды непосредственно у линии боевого соприкосновения.