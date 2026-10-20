Мир развернулся в другую сторону от западной гегемонии, а исторический процесс объективно меняет экономику, политику, финансы и другие сферы. На это указал во вторник, 20 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров, общаясь с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу.

Как указал дипломат, Запад уже никогда не будет главным игроком, "заказывающим музыку", хотя и "пускается во все тяжкие, идет на беспрецедентные авантюры". В качестве примера таких эскапад Сергей Лавров привел похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его женой американскими властями.

Напомнил российский министр и про многолетнюю упрямую поддержку европейцами неонацистского киевского режима, из которого недружественный коллективный Запад сделал инструмент войны против России, сообщает ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что Россия и ее партнеры по различным форматам выступают за формирование миропорядка, который будет основываться на суверенитете и равенстве государств, а также на принципе равной и неделимой безопасности для всех.

Российский лидер Владимир Путин предупреждал, что на пути к многополярности мир ждет множество рисков, а их минимизация — основная задача, тем более что мировая ситуация будет меняться к лучшему по мере ухода от западной гегемонии.