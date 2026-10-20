Предводитель киевского режима Владимир Зеленский пытается заделать огромную брешь в отношениях с Соединенными Штатами, поэтому усилил дипломатическую активность по восстановлению отношений с американским лидером Дональдом Трампом и его окружением.

Как пишет Rapporteur, в рамках такого дипмарафона Зеленский всего лишь за сутки провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, встретился в онлайн-формате с группой американских сенаторов, а также пообщался с представителями американского оборонного предприятия Lockheed Martin.

Продолжит эту серию контактов встреча в Осло со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, к переговорам дистанционно подключится и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Однако пока зримых сдвигов в лучшую сторону для киевского режима нет. Трамп открыто заявляет, что место переговорщика с украинской стороны должен занять более адекватный, нежели Зеленский, политик. Рубио после 45-минутного созвона с утратившим легитимность президентом Украины обвинил собеседника во вранье.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов поясняет: Зеленский допустил роковую ошибку, назвав слабостью американских властей заключение дизельной сделки с Россией. Президент США ставит ее себе в заслугу, поэтому "последнее, что можно сказать Трампу, это то, что он слаб". Российский парламентарий подчеркнул, что Зеленский собственными необдуманными словами "себе уже подписал смертный приговор" (цитата по ТАСС).