ВС России поразили логистический центр в Ровненской области

ВС России продолжают наносить удары по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Поражен логистический центр "Эпицентр-К" в населенном пункте Дубно Ровненской области, говорится в сообщении. На территории этого центра был расположен складской комплекс. Его использовали в интересах ВСУ.

На переходе морем поражен контейнеровоз. Он доставлял в порт Одесса военные грузы.

Ранее стало известно, что российская армия освободила Тимошевку в Запорожской области. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".