ПВО сбила 373 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 21 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО сбито 373 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в период с 20.00 мск 20 октября до 8.00 мск 21 октября дроны ВСУ перехвачены и уничтожены над территориями Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской областей. Также беспилотники сбиты над Орловской, Тульской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, в результате атаки вражеских беспилотников повреждено остекление трех зданий. Обломки БПЛА упали на территории одного из санаторно-курортных предприятий в Туапсинском округе. Пострадавших нет.