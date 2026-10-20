Россия ожидает ответов на вопросы в связи со вскрывшимися фактами реализации на Украине военно-биологической программы при поддержке Министерства войны США. Об этом рассказал во вторник, 20 октября, заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Дипломат подчеркнул, что указанная программа осуществлялась в нарушение Конвенции военно-биологической программы, причем помощь киевскому режиму оказывал Пентагон и аффилированные с ним структуры. По сути, в непосредственной близости от России велась разработка компонентов биологического оружия — а возможно, ведется до сих пор, отметил Воронцов.

Соединенные Штаты до сих пор не дали Москве ответы на соответствующие вопросы, хотя обоснованность претензий подтверждена признаниями бывшего директора Национальной разведки США Тулси Габбард — она рассказала, что Вашингтон долгое время финансировал рискованные эксперименты с вирусами в иностранных лабораториях, цитирует представителя Министерства иностранных дел России РИА Новости.

Ранее выяснилось, что в Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове воплощали в жизнь проект по изучению инфекционного заболевания под названием сап. Передается от животных человеку. Летальность этой инфекции является почти стопроцентной. Случаи этого заболевания никогда не фиксировались на территории Украины, поэтому неясно, зачем местные исследователи занялись указанной инфекцией.

Между тем постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что наша страна призывает экспертов Организации по запрещению химического оружия принять участие в разработке международного юридически обязывающего документа против химического и биологического терроризма.