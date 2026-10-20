Японским властям необходимо отказаться от направленной против России деятельности и учитывать озабоченности нашей страны в сфере национальной безопасности. На это указывает российское Министерство иностранных дел, говоря о вероятных путях восстановления двусторонних отношений.

Комментарий ведомства опубликован на его официальном сайте после встречи директора третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой и директора департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамуру.

Москва согласилась на запрос Токио о проведении такой встречи и представила развернутые оценки состояния двусторонних связей, деградация которых стала прямым следствием недружественной линии официального Токио.

Для возвращения межгосударственных отношений в нормальное русло необходим отказ от антироссийской деятельности, причем не просто на словах, а подкрепленный реальными шагами.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова констатировала, что правительство Японии продолжает предпринимать бездумные шаги, провоцирующие дальнейшую деградацию отношений с Россией — или того, что от них осталось. Это подтверждает несамостоятельность внешнеполитического курса Японии, зависимой от так называемых единомышленников по НАТО.

Заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко предупредил, что если взятый властями Японии курс на ремилитаризацию и антироссийский настрой останется неизменным, наша страна может быть вынуждена предпринять эффективные компенсирующие меры в целях поддержания должного уровня национальной обороноспособности".